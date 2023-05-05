Московский суд оставил без изменений приговор по делу об убийстве «Мисс Кузбасс-2010»

Фото: СК РФ.

Московский городской суд оставил без изменения решение Щербинского районного суда в отношении 36-летнего вице-мэра Новокузнецка Александра Попова, который убил свою жену. Об этом сообщил официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Напомним, что в 2021 году Александр Попов во время ссоры убил 29-летнюю супругу, победительницу конкурса «Мисс Кузбасс – 2010». После этого он закопал тело в лесу, а знакомым сообщил, что жена уехала их России. Несколько месяцев мужчина вел за супругу страницы в социальных сетях.

Щербинский районный суд Москвы признал Попова виновным в убийстве и назначил 12 лет колонии строгого режима. Апелляционные жалобы защиты Московский городской суд оставил без удовлетворения.