Из Кемерова отменили авиарейсы в Екатеринбург и Читу

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Из Кемерова отменили рейсы авиакомпаний «Ред Вингс» и «Северный Ветер» до Екатеринбурга и Читы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

- Есть два направления, которые отменены. Это маршрут Кемерово – Екатеринбург авиакомпании «Ред Вингс», действующий до 13 мая, и рейс авиакомпании «Северный Ветер» Кемерово-Чита, планировавшийся с 1 мая, - написал Андрей Панов, отметив, что маршруты сократили в том числе из-за их малой востребованности.

Заместитель губернатор подчеркнул, что отмена рейсов также связана с сокращением субсидирования региональных полетов из федерального бюджета.

Остальные запланированные рейсы в Кузбассе выполняются в полном объеме. Более того, с 3 июня из Кемерова начнут летать в столицу самолеты авиакомпании «Победа», а с 22 апреля возобновились рейсы Кемерово – Москва, выполняемые авиакомпанией «Сибирь».