Кемеровские таможенники выявили нарушение при экспорте рапса

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По итогам проведенной проверки бюджет пополнился на 15 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе Кемеровской таможни, одна из кузбасских фирм-экспортеров при декларировании семян рапса в умышленно указывала в документах недостоверные характеристики продукции. В частности, был завышен уровень содержания в них эруковой кислоты, от которого зависит размер вывозной таможенной пошлины.

На экспорт направлялось 1,3 тысячи тонн рапса стоимостью партии более 49 миллионов рублей.

Проведенная в рамках таможенного контроля экспертиза подтвердила недостоверность заявленных декларантами сведений и занижение ставки таможенной пошлины. По данному факту было возбудено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Также дополнительно экспортеру были начислены таможенные платежи в размере более 15 миллионов рублей.

Напомним, что экспорт маслосемян рапса сейчас является одним из самых перспективных направлений в Кузбассе. В 2022 году в регионе было произведено 300 тысяч тонн этой культуры. Основные покупатели рапса – Белоруссия и Китай.