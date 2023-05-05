В Кемерове в результате столкновения рейсового автобуса с иномаркой пострадали три пассажира

Фото: Инцидент Кузбасс.

Утром 5 мая на улице Тухачевского в Кемерове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Стэпвэгон», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с рейсовым автобусом, следующим из Белова в Кемерово. После этого автобус откинуло, и он врезался в опору освещения. В момент ДТП в салоне находилось 35 человек, трое из них обратились за медицинской помощью.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.