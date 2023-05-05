В Кузбасс поступило новое медицинское оборудование

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По программам модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» и «Развитие здравоохранение Кузбасса» в нынешнем году лечебные учреждения получат 1 368 современных аппаратов

Так, в новокузнецкую городскую больницу № 1 им. Г.П. Курбатова приобретен оптический офтальмологический биометр, который необходим для более точной диагностики и предоперационной подготовки пациентов с катарактой. А в операционном блоке взамен устаревшего оборудования запущен современный офтальмологический микроскоп ZEISS LUMERA 300.

Для мариинской городской больницы им. В.М. Богониса закуплена стабилоплатформа с биологической обратной связью и передвижной ультразвуковой аппарат.

- Сейчас в арсенале у наших врачей, как в крупных областных клиниках, так и в больницах малых городов и сельских территорий, есть техническая возможность максимально быстро и точно ставить диагнозы, проводить высокотехнологичные операции, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С 2018 года в больницах и поликлиниках региона запущено в эксплуатацию уже более 12 тысяч единиц современной медтехники.