В Новокузнецке высадят более миллиона цветов

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Городские улицы, бульвары и скверы украсят в этом году бархатцы, сальвии, цинерарии, канны, петунии.

Пока из-за погодных условий растения продолжают пребывать в теплицах. Но к празднику Великой Победы предполагается высадить первые 20 тысяч штук на Бульваре Героев.

- Будем стараться делать максимум, чтобы украсить к празднику Бульвар Героев. Первые клумбы будем накрывать на ночь. Выставим вазоны с цветами, повесим кашпо, - уточнил в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Главную клумбу у Вечного огня украсит красная звезда, надпись «9 мая» и георгиевская ленточка. Все это озеленители оформят при помощи цветов и камней. Кроме того, тысячу петуний высадят вдоль бассейна у Вечного огня, а на клумбе у пушек - бархатцы.

- Наш город будет вновь самым красивым! – обещает Сергей Кузнецов.

Всего южную столицу Кузбасса планируется украсить 1,3 миллиона штук цветов разных видов.