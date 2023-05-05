В Новокузнецке высадят более миллиона цветов

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА
Городские улицы, бульвары и скверы украсят в этом году бархатцы, сальвии, цинерарии, канны, петунии.
Пока из-за погодных условий растения продолжают пребывать в теплицах. Но к празднику Великой Победы предполагается высадить первые 20 тысяч штук на Бульваре Героев.
- Будем стараться делать максимум, чтобы украсить к празднику Бульвар Героев. Первые клумбы будем накрывать на ночь. Выставим вазоны с цветами, повесим кашпо, - уточнил в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Главную клумбу у Вечного огня украсит красная звезда, надпись «9 мая» и георгиевская ленточка. Все это озеленители оформят при помощи цветов и камней. Кроме того, тысячу петуний высадят вдоль бассейна у Вечного огня, а на клумбе у пушек - бархатцы.
- Наш город будет вновь самым красивым! – обещает Сергей Кузнецов.
Всего южную столицу Кузбасса планируется украсить 1,3 миллиона штук цветов разных видов.