Рецидивист из Кемерова осужден за нападение на таксиста

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25-летний ранее неоднократно судимый гражданин напал на водителя такси и отобрал у него автомобиль «Mazda Familia».

Разбойное нападение случилось в одну из июльских ночей прошлого года, когда таксист прибыл на вызов, чтобы отвезти клиента в Березовский. Пассажир под угрозой ножа завладел автомобилем, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. Подозреваемого в преступлении обнаружили на автодороге в районе поселка Улус находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Кемерово. За рулем остановленной иномарки находился налетчик с признаками опьянения. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, проведенное освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его организме превысил допустимый более чем в четыре раза. А в салоне автомобиля полицейские обнаружили нож, которым нападавший угрожал водителю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Заводский районный суд г. Кемерово с доводами следствия согласился и вынес обвиняемому приговор – он отправится в колонию строгого режима на 3,5 года.