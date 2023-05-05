«Сириус» поддержит талантливую молодежь Кузбасса

Сириус поддержит Кузбасс

Во время рабочего визита в Научно-технологическом университете «Сириус» в Сочи, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев договорился с руководителем Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой об участии федерального образовательного центра «Сириус» в развитии талантов детей и молодежи Кемеровской области.

- Поддерживая научные и творческие инициативы нашей молодежи, мы в Кузбассе создаем условия для новейших научных разработок. А новые идеи нужны региону во всех отраслях экономики и промышленности. Кузбассу необходимо готовить квалифицированные кадры, поэтому мы стремимся сотрудничать с лучшими образовательными центрами, - отметил Сергей Цивилев.

На встрече обсуждалось продвижение в регионе научных программ, выявление и развитие творческих способностей у детей.

- У Кузбасса большое количество реализованных проектов по поддержке талантливых детей и молодежи. Мы обсуждаем проектные и профильные программы, чтобы и университет «Сириус», и IT-колледж, и лицей «Сириус» создавали все больше программ, в том числе для повышения квалификации педагогов, которые смогут дать нашим школьникам такую среду, в которой они будут выбирать настоящие стратегические приоритеты, - поделилась с «КП»-Кемерово» перспективами Елена Шмелева.

Говорили, в частности об участии федерального образовательного центра «Сириус» в развитии системы выявления, поддержки, развития способностей, талантов у детей и молодежи в Сибири и Кузбассе. Также обсуждались вопросы сотрудничества для продвижения образовательных и исследовательских программ.

С ответным визитом на открытие новой площадки Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс», созданного в 2019 году в рамках нескольких проектов Елена Шмелева приедет в Кузбасс уже 12 июня.

РЦ «Сириус. Кузбасс» работает с ведущими вузами, средними специальными учебными заведениями, научными центрами и предприятиями реального сектора экономики. Заключены более 150 соглашений о сотрудничестве с вузами и ключевыми научными, культурными центрами, индустриальными предприятиями, спортивными федерациями и учреждениями культуры и спорта.