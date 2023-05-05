В Кузбассе построили Дом культуры благодаря государственно-частному партнерству

Фото: пресс-служба АПК

Жители поселка Казанково Новокузнецкого муниципального округа ждали такого события около тридцати лет - после того, как старый клуб сгорел, вынужденно сельские праздники и массовые мероприятия приходилось проводить на улице.

Новоселье очага культуры получилось благодаря сотрудничеству бизнеса и власти - в рамках социально-экономического партнерства угольщики выделили на строительство ДК 20 миллионов рублей, а еще 3 миллиона рублей на оснащение направили из муниципального бюджета. Теперь в поселке созданы современные условия для культурного досуга 870 селян.

- Открытие ДК в Новокузнецком округе – наглядный пример социально-экономического партнерства региона с промышленными предприятиями. Важно, что угольщики инвестируют в развитие социальной сферы региона, делают малые населенные пункты Кузбасса более комфортными и привлекательными, в том числе для молодежи, - прокомментировал событие отметил губернатор Сергей Цивилев.

Новое здание Дома культуры построено с соблюдением мер пожарной безопасности и отвечает требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь оборудован зрительный зал на 75 мест, помещения для досуга детей и взрослых, гардероб и служебные комнаты. Приобретено современное звуковое и световое оборудование, проектор, экран, декорации, мебель.

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, за пять последних лет в регионе открыто 78 обновленных сельских клубов: 75 - по федеральной программе «Культура малой родины», 3 - по нацпроекту «Культура», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.