Студенты Кузбасса встретились с участниками СВО

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Такие мероприятия позволяют молодежи узнать о ситуации в зоне проведения специальной военной операции непосредственно от тех, кто защищает россиян и страну.

Такие встречи в регионе стали традиционными. На этот раз на встречу были приглашены студенты и преподаватели Кемеровского государственного университета.

Представители спецназа и добровольцы отряда «Барс» рассказали молодым кемеровчанам о своей службе, о героизме своих сослуживцев и о том патриотическом духе, который царит в рядах российских военнослужащих и добровольцев. Говорили и о работе на информационном фронте - про антироссийскую пропаганду, которая направлена на жителей других стран и российскую молодежь в том числе, и как отличать ложь от правды.

- Эти бойцы - живой пример мужества, героизма и любви к Отечеству. Поэтому важно проводить такие встречи - молодежь должна знать своих героев. Со своей стороны правительство региона и все кузбассовцы делают все возможное, чтобы поддержать наших воинов и их семьи. Каждый, кто прилагает максимум усилий в своей сфере, приближает Победу, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Кузбасс стал одним из первых регионов России, где был создан Штаб общественной поддержки бойцов, выполняющих задачи в ходе