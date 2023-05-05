«Бессмертный полк» в Кузбассе раширяет границы

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Портреты героев Великой Отечественной войны, Специальной военной операции и тружеников тыла размещают на личных и служебных автомобилях, общественном и грузовом транспорте, специализированной технике, работающей в угольных карьерах.

Организаторы шествия «Бессмертный полк» приняли решение провести всенародную акцию памяти в 2023 году в новом формате. Рекомендовано более широко использовать автомобильный транспорт. Водителям общественного транспорта организаторы предлагают также разместить фотографии ветеранов на окнах автобусов или трамваев. Кузбассовцы этим рекомендациям активно следуют.

Так, заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем телеграм-канале сообщил, что акцию поддержали работники лесничеств, транспортных и угледобывающих компаний региона. А глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал, что портреты 41 новокузнечанина, награжденных орденами Мужества в ходе СВО, появились на служебных автомобилях администрации города.

Акция «Бессмертный полк», ставшая поистине всенародной, впервые прошла в 2012 году в Томске, со временем она превратилась в международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. А сейчас – и о героях СВО.