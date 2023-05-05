Ремонт Университетского моста начался в Кемерове

Университетский мост в Кемерове

Подрядные организации столицы Кузбасса приступили к ремонту Университетского моста - главного искусственного сооружения через реку Искитимку, соединяющего центр города и Октябрьский проспект.

К ремонту планировали приступить еще в апреле, но из-за непростых погодных условий сроки обновления решено было сдвинуть.

- Может быть, будем частично перекрывать движение – по полосам. Постараемся выстроить минимизирующую неудобства логику работы. А когда придет время перекрыть половину моста в продольном направлении - движение по мосту будет осуществляться по трем из шести полос. Вероятнее всего, на этот период организуем реверсивное движение: утром сбрасывать поток транспорта в центр по двум полосам, вечером - в Рудничный район, - сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

В данный момент дорожники города начали с подмостового пространства, при этом, не перекрывая движения автомобилей. После демонтажа металлических пролетных конструкций строители снимут старую краску. После проверки болтов их вновь покрасят. Затем усилят опоры моста, заделают все трещины, укрепят «рубашку» сооружения.

В мэрии Кемерова напомнили, что работы на поверхности, предполагающие перекрытие, начнут, лишь после открытия для проезда улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.