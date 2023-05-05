В Кузбассе запретили использование дронов

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По распоряжению губернатора Сергея Цивилева, в регионе запрещено использование беспилотных воздушных судов с 0 часов 6 мая по 24.00 9 мая нынешнего года.

Об этом глава Кузбасса сообщил в своем телеграм-канале. После указанных дат запрет будет распространяться и дальше - до особого распоряжения по этому поводу. Как уточнил Сергей Цивилев, с 10 мая исключение сделают только для беспилотных воздушных судов, используемых органами власти в установленным порядке.

Полеты беспилотников ранее уже запретили в нескольких десятках регионов России. Меры безопасности принимаются во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина с целью усиления охраны общественного порядка.