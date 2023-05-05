В Кузбассе появится первый в России реабилитационный центр для ветеранов СВО

Природа Шерегеша, чистый горный воздух, позитивная атмосфера курорта будут способствовать восстановлению ветеранов СВО. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Фонд «Защитники Отечества» под руководством Анны Цивилевой договорился с руководством Кузбасса о строительстве на территории региона первого реабилитационного центра для ветеранов СВО.

Он будет находиться в Шерегеше – рядом с популярным горнолыжным курортом, где восстановлению способствует сама природа, чистый горный воздух, позитивная атмосфера курорта. В пятницу, 5 мая, на месте будущей стройки залили первую сваю для изысканий состояния грунтов.

Будущий реабилитационный центр будет пятиэтажным, его площадь составит 3900 квадратных метров. В нем планируют реализовать программы восстановления опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, для разработки лечебно-восстановительной программы привлекут специалистов профильных медицинских организаций Кузбасса и Москвы.

Завершение строительства и прием первых пациентов запланированы на четвертый квартал 2024 года.