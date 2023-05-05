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НовостиОбщество5 мая 2023 13:15

В Кузбассе появится первый в России реабилитационный центр для ветеранов СВО

Он будет находиться в Шерегеше
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Природа Шерегеша, чистый горный воздух, позитивная атмосфера курорта будут способствовать восстановлению ветеранов СВО.

Природа Шерегеша, чистый горный воздух, позитивная атмосфера курорта будут способствовать восстановлению ветеранов СВО.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Фонд «Защитники Отечества» под руководством Анны Цивилевой договорился с руководством Кузбасса о строительстве на территории региона первого реабилитационного центра для ветеранов СВО.

Он будет находиться в Шерегеше – рядом с популярным горнолыжным курортом, где восстановлению способствует сама природа, чистый горный воздух, позитивная атмосфера курорта. В пятницу, 5 мая, на месте будущей стройки залили первую сваю для изысканий состояния грунтов.

Будущий реабилитационный центр будет пятиэтажным, его площадь составит 3900 квадратных метров. В нем планируют реализовать программы восстановления опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, для разработки лечебно-восстановительной программы привлекут специалистов профильных медицинских организаций Кузбасса и Москвы.

Завершение строительства и прием первых пациентов запланированы на четвертый квартал 2024 года.