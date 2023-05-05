В Кузбассе супруги, согласившиеся «спасти кредит», потеряли более миллиона рублей

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Их напугала информация от якобы представителя банка о смене «финансового номера телефона».

Злоумышленник позвонил жителю Калтана, сообщив, что мошенники пытаются так завладеть кредитными средствами. Вместо того, чтобы прекратить разговор и обратиться непосредственно в отделение банка или в полицию, горожанин согласился оформить перекредитование, заблокировать операции, которые злоумышленники, по словам «работника банка», уже успели провести, тем самым «предотвратить хищение средств». По указанию звонившего, он перевел более 600 тысяч рублей на так называемые «безопасные» счета. После чего передал телефон 25-летней супруге, которая, в свою очередь, тоже оформила кредит на сумму около 500 тысяч рублей и перевела их мошеннику.

Через несколько дней семье поступило новое предложение взять еще кредит на миллион рублей. Ничего не подозревавшая супруга обратилась с заявкой в отделение банка, где ей разъяснили, что она все это время общалась со злоумышленниками. Только после этого потерпевшие обратились в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».