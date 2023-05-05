Руководительница кемеровской организации помогла скрыть загрязнение почвы под Томском

Фото: СУ СКР по Томской области

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

Основанием для этого, как сообщило следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области , послужили материалы регионального УФСБ России. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По предварительным данным, подозреваемая в 2022 году внесла посредством использования электронной площадки «Веста» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в протоколы испытаний почвы ложные данные о концентрации нитратов в почве земельных участков, расположенных в Томском районе Томской области, арендованных АО «Сибагро» у администрации Томского района. Это создало условия для попытки компании скрыть факт загрязнения плодородного слоя почвы отходами животноводства на участках, что повлекло причинение вреда окружающей среде.

Сегодня же в Симферополе была арестована заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ», подозреваемая в организации указанного преступления. Томскими ледователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ проведены обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту её проживания в Туле. Обвиняемая доставлена в Томск для проведения дальнейшего расследования.