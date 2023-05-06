Коронавирус в Кузбассе на 6 мая: плюс 109 заболевших

Фото: Артем КИЛЬКИН

В регионе третий день подряд отмечается снижение числа инфицированных.

По состоянию на утро, 6 мая, всего в Кузбассе выявлено 226882 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 109 выявленных зараженных. Это на тринадцать случаев меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 247 человек, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 222748 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжает получать 1129 кузбассовцев.

Количество летальных исходов с начала пандемии в регионе составляет 3005.