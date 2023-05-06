В Кузбассе взяли с поличным распространителей наркотических средств

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Теперь двум уроженцам соседнего государства грозит до двадцати лет лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, граждане 19 лет и 21 года через интернет-мессенджер подыскали незаконный заработок путем бесконтактного сбыта наркотических веществ на территории Кузбасса. Закладки подельники делали в Кемерове, Белове, Ленинске-Кузнецком, а также в Крапивинском округе. Кроме того, один раз они выезжали для этого в Томск. В день они оборудовали от 50 до 100 закладок, получая деньги на банковскую карту.

В декабре прошлого года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» в ходе спецоперации задержали обоих. При личном досмотре в кармане одежды одного из них был обнаружен 101 сверток с наркотическим веществом, приготовленный для дальнейшего незаконного сбыта. А в их съемной квартире полицейские изъяли свертки с наркотиком, весы, изоленту, клип-боксы и другие приспособления для осуществления незаконной деятельности, а также банковские карты и телефоны. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 400 граммов разных запрещенных веществ.

Задержанным было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанные на территории России находились нелегально. Переписка обвиняемых в телефонах осуществлялась на их родном языке, а все взаимодействие следователя с фигурантами дела проходило через переводчика.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение в суд.