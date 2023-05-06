В Кузбассе отмечают 78-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба АПК

Во всех 33 муниципальных образованиях проходят возложения цветов к памятным местам, поздравления ветеранов, концерты, спортивные соревнования и культурные события.

Все предприятия и организации присоединились к акции «Стена памяти», которая является одним из форматов проведения «Бессмертного полка». В ее рамках размещаются портреты фронтовиков и тружеников тыла, копии Знамени Победы.

В Кемерове в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова открылась выставка плакатов студентов-дизайнеров Кузбасского художественного колледжа «Zа Победу!».

Артисты Новокузнецкого драмтеатра подготовили постановку «Альпийская баллада» по повести Василя Быкова. Также здесь прошла акция «Свеча памяти» с участием ребят из детского театра «Питер Пэн».

В Крапивинском округе участники движения детей и молодежи «Движение первых» приняли участие в интеллектуальной игре «Все для Победы». Волонтеры молодежного центра «Лидер» вместе с ветеранами привели в порядок стелу Борцам за власть Советов на улице Мостовая.

В рамках Всероссийской акции «Наследие Победы» в городском музее Березовского прошел День Памяти, посвященный ветерану войны Василию Плотникову.

Напомним, что 9 мая в регионе пройдут два парада – в Кемерове и Новокузнецке. Они начнутся в 10 часов. В 22 часа в обоих городах прогремят праздничные салюты.