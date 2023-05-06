Сотрудница полиции из Кузбасса спасла жизнь ребенку, став донором костного мозга

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Операция ей была проведена в Кирове.

Старший специалист отделения кадров отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Новокузнецку капитан полиции Ксения Скворцова уже около семи лет является донором крови, а с 2018 года состоит в реестре доноров костного мозга.

В прошлом году специалисты Кировского НИИ гематологии и переливания крови сообщили новокузнечанке, что она может помочь маленькому пациенту с тяжелым заболеванием, так как его родственники не подошли для проведения операции. Ксения согласилась на прохождение необходимых процедур и выехала в Киров, где ей была проведена операция по забору донорского материала. О том, что пересадка прошла успешно и благодаря ей была спасена жизнь ребенка, новокузнечанке сообщили через три месяца.

Пройдя восстановительный период, Ксения вернулась к выполнению служебных обязанностей.

На днях капитан полиции была награждена медалью за содействие донорскому движению. Заслуженную награду и благодарственное письмо Кировского НИИ гематологии и переливания крови Скворцовой вручила заместитель директора Новокузнецкого филиала Кемеровского областного центра крови Ольга Катернюк.