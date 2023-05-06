В Новокузнецке к Дню Победы нарисовали новый мурал в память о знаменитом земляке

Фото: телеграм-канал НовокузнецкюКультура.Наука

На фасаде дома № 29 по улице Кирова появился портрет Ивана Ивановича Рогинцева - фронтовика, писателя, металлурга, Почетного гражданина города.

В сентябре нынешнего года ему исполнилось бы 100 лет – до этой даты новокузнецкий ветеран не дожил немного, его не стало в новогоднюю ночь 2022-го.

Иван Иванович работал инженером по оборудованию, механиком рельсобалочного цеха Кузнецкого металлургического комбината, затем на Западно-Сибирском металлургическом комбинате был заместителем начальника мелкосортного цеха. Он участвовал в строительстве и эксплуатации трех прокатных станов.

На фасаде дома Рогинцев изображен молодым - в военной форме и c гвардейским значком на кителе. Автор работы - барнаульский художник Евгений Алехин (ранее он рисовал портреты Владимира Высоцкого, Егора Дроздецкого, Ивана Бардина, Михаила Курако и других новокузнечан).

Также в этом году переиздана книга Ивана Рогинцева «От Ленинграда до Берлина» - это подарок Новокузнецку к 405-му юбилею города.