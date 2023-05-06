В Новокузнецке открыли мемориальные доски в память о погибших в ходе СВО

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Они посвящены Алексею Бриневу и Вячеславу Казначееву.

Алексей - выпускник школы №79, закончил Кузнецкий индустриальный техникум по специальности «горнорабочий очистного забоя». Увлекался баскетболом, волейболом, горным туризмом. В зоне СВО служил стрелком парашютно-десантного батальона. Погиб в декабре 2022 года. Посмертно награждён Орденом Мужества.

Вячеслав - выпускник школы №102. Он занимался в секции по боксу, неоднократно участвовал в областных и муниципальных соревнованиях. В октябре прошлого года был мобилизован в рамках проведения специальной военной операции, проходил службу в звании рядового 76 Гвардейской Псковской дивизии ВДВ. Погиб в январе 2023 года, когда группа десантников попала в засаду под городом Кременная Луганской области. В ходе боя новокузнечанин успел уничтожить большое число противников. Посмертно он награжден Орденом Мужества.