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НовостиОбщество6 мая 2023 7:52

В Кемерове пьяный бесправник врезался в дом

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Кузбасса

Фото: ГИБДД Кузбасса

При аварии пострадал 19-летний пассажир автомобиля, которого госпитализировали.

В субботу, 6 мая, на улице Металлистов (это - Кировский район областного центра) водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в здание.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что машиной управлял 20-летний кемеровчанин, не имевший прав. Кроме того, он был в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи автомобилист отказался.

Как уточнили в ГИБДД Кузбасса, в отношении бесправника был составлен административный протокол. Теперь ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф до 30 тысяч рублей.