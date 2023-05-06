В Кемерове пьяный бесправник врезался в дом

Фото: ГИБДД Кузбасса

При аварии пострадал 19-летний пассажир автомобиля, которого госпитализировали.

В субботу, 6 мая, на улице Металлистов (это - Кировский район областного центра) водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в здание.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что машиной управлял 20-летний кемеровчанин, не имевший прав. Кроме того, он был в состоянии алкогольного опьянения. От медицинской помощи автомобилист отказался.

Как уточнили в ГИБДД Кузбасса, в отношении бесправника был составлен административный протокол. Теперь ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф до 30 тысяч рублей.