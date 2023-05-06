Жителям и гостям Кузбасса вручают символы Победы - георгиевские ленточки

Фото: Кузбасское территориальное управление ЗСЖД

Их можно получить на привокзальных площадях, перронах и вокзальных комплексах региона. Акцию по традиции проводят волонтеры, в том числе «серебряные» - это пенсионеры-железнодорожники с активной жизненной позицией и желанием помогать другим.

В эти субботу и воскресенье, к примеру, они будут работать на вокзале в Новокузнецке.

На сегодняшний день уже более 1000 человек получили памятные ленточки на вокзалах в Тайге, Белове и Кемерове.

Напомним, что цель акции «Георгиевская ленточка» - дать возможность каждому человеку выразить свое уважение к ветеранам войны и почтить память павших. Георгиевская ленточка является копией традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символами военной доблести и славы России.