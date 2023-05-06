В Кемерове спасают ели, попавшие в зону реновации заискитимской части города

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Деревьям не менее четверти века, их перенесут на новое место.

В субботу, 6 мая, специалисты приступили к выкапыванию елей, которые попали в зону строительства инженерных сетей вдоль улицы Гагарина.

О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал глава Кемерова Дмитрий Анисимов. По его словам, чтобы пересадить около трех десятков взрослых деревьев, необходима сложная техника - машина для выкопки крупномерных растений, рассчитанная на диаметр кроны в собранном виде до 1800 милиметров, а также подходящая погода - устойчивая плюсовая температура.

На этих выходных, наконец, потеплело и подходящий момент настал.

- Места высадки определили вместе с жителями домов, где ели росли. Часть деревьев останется в зоне реновации: украсит сквер возле Знаменского собора и территорию возле дома №51 по улице Соборной. Остальные специалисты высадят вдоль новых тротуаров на Притомском проспекте, - уточнил Дмитрий Анисимов.