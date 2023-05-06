В Кемерове начались массовые проверки водителей на трезвость

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Рейды сотрудников ГИБДД продлятся все четыре выходных дня, начиная с субботы 6 мая.

Основная цель данного мероприятия - пресечь управление автомобилями водителями в состоянии алкогольного опьянения.

- Напоминаем, что для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа размером 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ, - сообщили в ОГИБДД г. Кемерово.