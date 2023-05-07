Коронавирус в Кузбассе: плюс 86

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В регионе вновь отмечается снижение числа инфицированных - четвертый день подряд.

По состоянию на утро 7 мая, всего в Кузбассе выявлено 226968 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 86 выявленных зараженных. Это сразу на 23 случая меньше, чем день назад, и минимум за последний месяц.

Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 169 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 222917 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 1045 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3006.