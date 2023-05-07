Кузбасс присоединился к международной акции «Сад Памяти»

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Мероприятия организуются во всех муниципальных образованиях.

Мероприятие по посадке деревьев прошли в Новокузнецке в сквере на улице 40 лет ВЛКСМ, у ДК имени Ф.Дзержинского и на улице Рокоссовского. В акции приняли участие жители Заводского, Куйбышевского и Новоильинского районов, в том числе ветераны и сотрудники предприятий и администрации города, воспитанники детского сада.

В Белове сотрудники полиции совместно с представителями администрации Беловского городского округа, учениками и педагогами средней общеобразовательной школы № 21 в поселке 8 Марта высадили более 50 саженцев молодых сосен.

В Кемерове в старте акции приняли участие волонтеры, экологи, педагоги, полицейские, среди которых был и командир отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Рустам Хабибуллин. Они высадили саженцы на территории Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово.

Напомним, что в преддверии Дня Великой Победы в Кемерове и Новокузнецке всем желающим раздали сеянцы ели и сосны обыкновенной для акции «Сад Памяти». Кемеровский и Новокузнецкий лесхозы поделились посадочным материалом, чтобы у людей была возможность почтить память о фронтовиках.

Как уточнил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем телеграм-канале, сеянцы - 3-5-летки, высотой не более 30 сантиметров. Такие деревца идеальны для посадки на приусадебных и садово-огородных участках.