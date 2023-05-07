Новокузнецк появился на монетах Банка России

Фото: Банк России

Южная столица Кузбасса попала в памятную серию, посвященную «Городам трудовой доблести».

Банк России выпустил в обращение монеты номиналом 10 рублей из недрагоценных металлов. Они посвящены Новокузнецку, Новосибирску, Нижнему Новгороду и Нижнему Тагилу. Для каждого города отчеканен один миллион памятных десятирублевок.

Все монеты имеют форму круга диаметром 22 миллиметра, на их лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант. Выпуск осуществлен Московским монетным двором.

Монета «Новокузнецк» изображает фрагмент монумента «Мемориал-музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По окружности имеются надписи - вверху: «НОВОКУЗНЕЦК», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Как уточняет пресс-служба Банка России, выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» присвоено 53 населённым пунктам России, среди которых - Луганск и Горловка.