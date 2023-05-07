В Кемерове досрочно открыли движение по перекрытому перекрестку

Фото: администрация Кемерова

Участок дороги в районе улиц Гагарина и 9-го Января попал под реновацию и там временно велся монтаж инженерных коммуникаций.

Ранее пресс-служба администрации Кемерова сообщала, что проезд здесь запретят почти на 10 дней - с 8 утра 29 апреля. Ориентировочно работы должны были продлиться до 21 часа 8 мая.

Но строители уложились быстрее - и сегодня проезд на перекрестке был вновь открыт, что стало приятным подарком для местных автомобилистов.

Отметим, что это не первый подобный случай в ходе реновации в Кемерове. Так, раньше ожидаемого срока в апреле запустили движение по перекрестку улиц Гагарина и Пионерского бульвара.