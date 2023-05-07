В Кузбасс вернулись полицейские, выполнявшие служебный долг в Херсонской области

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Четыре месяца они действовали в особых условиях.

Вернувшихся из служебной командировки сотрудников органов в Кемерове приветствовали начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Геннадий Корниенко, руководители подразделений регионального полицейского главка, а также родные и близкие.

- Каждый из нас, наравне с вашими близкими и родственниками, и наш многотысячный полицейский коллектив Кузбасса переживал за вас, верил, что вы вернетесь живыми и здоровыми. И сейчас мы встречаем отряд в полном составе. Мы гордимся вами и говорим вам спасибо! - отметил Геннадий Корниенко.

Отличившимся во время служебной командировки сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды.Как уточнили в пресс-служебе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ближайшее время сотрудникам полиции предстоят отдых и реабилитация, после чего они вновь приступят к выполнению профессиональных обязанностей.