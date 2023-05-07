В Кузбассе начались соревнования, посвященные пожарным и спасателям, погибшим при исполнении профессионального долга

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Преодолевать препятствия на базе Специализированной пожарно-спасательной части в Кемерове будут более 50 участников из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Республик Башкортостан и Тыва, Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской, Челябинской, Архангельской областей.

В программе - ориентирование в условиях нулевой видимости в офисном здании и музее, преодоление комплексной полосы препятствий, эвакуация с высоты, оказание первой помощи.

На соревнованиях участники поборются за Кубок памяти Петра Станкевича. Он учрежден в 2017 году и разыгрывается в разных городах России. Цель - совершенствование газодымозащитной службы и действий, обеспечивающих успешное выполнение оперативно-служебных задач.

Сотрудник МЧС России Петр Станкевич во время пожара в Москве в 2017 году вынес из огня шестерых жильцов, включая двоих детей, но сам получил ожоги, несовместимые с жизнью. Ему был 31 год.