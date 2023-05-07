Кинологи Кузбасса отличились на чемпионате России

Фото: ГУФСИН по Кемеровской области - Кузбассу

В соревнованиях, прошедших в Московской области, принимали участие 68 команд территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний - от Камчатки до Калининграда.

Более 200 кинологов показали на практике качество обучения, работоспособность и результативность служебных собак по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». В ходе выполнения упражнений собаки искали по запаху запрещенные предметы в помещении, на участке местности, в транспортных средствах и в одежде группы людей.

В итоге, в командном первенстве среди территориальных органов ФСИН России с численностью свыше 3 тысяч человек первое место завоевал ГУФСИН России по Кемеровской области- Кузбассу. Кузбассовцы опередили в призовой тройке коллег из Пермского и Красноярского краев.

В личном первенстве в дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств» третье место заняла инструктор-кинолог СИЗО-1 Юлия Селиверстова.