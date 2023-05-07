День Великой Победы в Кузбассе ожидается теплым и без осадков

Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют на отдельных территориях региона температуру до плюс 22 градусов.

И в целом погода и в ночь на 9 мая, и в сам день Победы обещает хороший подарок кузбассовцам. Особенно по сравнению с такой же датой прошлого года. Напомним, что тогда в ночное время в регионе температура была всего от минус 2 до плюс 1 градуса, а днем - порядка 10 градусов тепла. Теперь же ночью обещают от +7 до +12 градусов, а днем по северу в пределах +12,+17°С, по югу +17,+22°. И самое главное - прогнозируется, что будет без осадков. Значит, погода не должна помешать как проведению парадов Победы в Кемерове и Новокузнецке, так и многочисленным праздничным мероприятиям во всех муниципалитетах Кузбасса.