В Кузбассе 80 человек заразились коронавирусом за сутки

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки еще 80 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией, это на шесть меньше, чем накануне. За все время пандемии было зафиксировано 227 048 случаев заболевания коронавирусом.

Один человек за сутки скончался. Всего же пандемия унесла жизни 3007 кузбассовцев. Данные предоставил Центр ситуационного мониторинга эпидситуации.

Также за сутки выписали 151 человека, за все время распространения инфекции в Кузбассе выписали 223 068 человек. На лечении остаются 904 человека.