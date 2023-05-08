Власти Кемерова рассказали о работе общественного транспорта в День Победы

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кемеровской администрации предупредили, что в связи с празднованием Дня Победы и проведением ряда мероприятий движение через центр города будет изменено.

Так, завтра, 9 мая, общественный транспорт будет ходить по расписанию субботнего дня. При этом с 06:00 до конца марша на площади Советов движение будет осуществляться следующим образом:

- автобусы: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий в обоих направлениях;

- троллейбусный маршрут №7 укорачивается до остановки «Страховое общество «Ресо-Гарантия».

Когда торжественный марш на площади закончится, движение изменится следующим образом:

- автобусы: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский в обоих направлениях.

- троллейбус №7 будет работать по обычной схеме.

Поскольку движение по пр. Октябрьскому и Притомскому от ул. Терешковой до Соборной будет закрыто, с 21:30 до окончания мероприятий пассажирский транспорт будет двигаться так:

- автобусные маршруты: пр. Октябрьский, ул. Терешковой, пр. Ленина и далее своими маршрутами;

- троллейбус №7: Д/п «Шалготарьян», пр. Октябрьский, бульвар Строителей (в обратном направлении по ул. Волгоградской), пр. Ленина, ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Автобусы №168 «ост. Драмтеатр – с.о. Журавли», №169/177 «д.п. ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки», №176 «ост. Драмтеатр – с.о. Азотовец» будут отправляться от остановки «КЭМЗ».

С 22:15, когда закончится праздничный салют, пассажиров развезут во все районы города.

Информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить по многоканальному телефону УЕЗТУ 57-46-57 ежедневно с 07:00 до 23:00.

Напомним, что проезд в общественном транспорте в День Победы будет бесплатным по всему региону.