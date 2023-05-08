Кемеровский танк Т-34 стал участником «Бессмертного полка»

Танк Т-34 с фото ветерана завтра возглавит парад Победы на площади Советов.

Легенда Кемерова - танк Т-34, который завтра возглавит парад Победы на площади Советов, - также стал участником акции «Бессмертный полк». Об этом сообщили в администрации города.

Так, на технике разместили портрет ветерана ВОВ, танкиста Василия Тимофеевича Бендерского, который помогал освободить от фашистов города Литвы, а по окончании войны стал шахтером.

Василий Бендерский награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Напомним, в этот раз «Бессмертный полк» в Кузбассе проходит в автоформате, то есть жители региона могут разместить портреты своих героев на стеклах личного, общественного и служебного транспорта.