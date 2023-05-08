Губернатор Кузбасса вместе с ветеранами здравоохранения возложил цветы к мемориалу медработников, погибших в ВОВ

Фото: архив "КП"

В преддверии Дня Победы глава региона Сергей Цивилев и ветераны здравоохранения посетили мемориал медработникам, погибшим на фронте и в госпиталях от ранений во времена ВОВ.

- Сейчас, как и в годы Великой Отечественной войны, наши защитники Отечества вновь борются с нацизмом. И сейчас, как и тогда, наши врачи и медсестры творят чудеса и на линии фронта, и в госпиталях — спасают жизни наших бойцов. Будем и в дальнейшем заботиться о наших ребятах — мы уже приступили к строительству первого в России реабилитационного центра для участников специальной военной операции, — отметил губернатор.

Кроме того, в мероприятии принял участие и знаменосец 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии полковник Павел Усольцев, приехавший из зоны СВО на два дня благодаря приглашению Сергея Цивилева, чтобы торжественным маршем пронести копию боевого знамени родной дивизии.

- Спасибо кузбасской земле за то, что она является опорой России. Это крепкий тыл. Я горжусь, что являюсь кузбассовцем и знаменосцем нашей прославленной дивизии, — подчеркнул Павел Усольцев.

Отметим, что монумент медработникам, павшим в годы ВОВ, был установлен в сквере Победы на территории Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн в 2021 году по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Прасковьи Петровны Крупской, которая является кемеровчанкой.