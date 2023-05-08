Юные кузбассовцы почтили память героев ВОВ

Фото: телеграм-канал Цивилев.Live

В понедельник, 8 мая, воспитанники детских садов Кузбасса, Президентского кадетского училища, а также школьники, студенты, юнармейцы, участники патриотического отряда «Стальная рысь» и волонтеры Победы собрались вместе у мемориала Воину-Освободителю, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Всего было около тысячи представителей молодого поколения.

Перед торжественной Церемонией перед ребятами выступили военный медик-ветеран Прасковья Крупская, танкист и Герой Кузбасса Анатолий Терехов, Почетный гражданин города Кемерово, знаменосец и полковник Павел Усольцев. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Цивилев.Live.

- В годы Великой Отечественной войны мы все объединились - работали на общую Победу, каждый на своем месте. Мы знали, что враг будет разбит. Ваши дети, внуки и правнуки должны всегда помнить о том, какой ценой нам далась Великая Победа!, - отметил ветеран ВОВ Анатолий Терехов.

- День Победы - самый важный и главный праздник в нашей стране. Это священная дата увековечивает подвиги героев, сражавшихся на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу. Наша с вами обязанность - помнить о наших героях и жить так, чтобы они гордились нами, - добавил губернатор Сергей Цивилев.