Губернатор Кузбасса навестил 100-летнего ветерана в преддверии Дня Победы

Фото: телеграм-канал Цивилев.Live

8 мая, накануне великого Дня Победы, глава Кузбасса Сергей Цивилев прибыл с визитом в Белово к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Васильевичу Гемешеву, который в январе отметил 100-летие и тем самым перешагнул вековой рубеж. Об этом сообщается в телеграм-канале Цивилев.Live.

- Благодаря вашему поколению мы сегодня живем в свободной стране, можем спокойно воспитывать детей и внуков. Мы всегда будем помнить о вашем подвиге и передавать эту память будущим поколениям. Низкий вам поклон за жизнь! - сказал губернатор герою.

Ивана Гемешева призвали на фронт в августе 1942 года. Он воевал в Таманской дивизии на установке реактивной артиллерии «Катюша». Участвовал в освобождении Белоруссии, Кенигсберга. После войны приехал в Новокузнецк, где стал работать машинистом крана на металлургическом заводе. Позже перебрался в Белово, где трудился на Чертинской автобазе. Общий трудовой стаж Ивана Васильевича составляет 41 год.

За боевые заслуги Иван Гемешев награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова, «За Победу над Германией», юбилейными медалями, медалью «Николая Масалова».