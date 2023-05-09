Дмитрий Анисимов поздравил кемеровчан с Днем Победы

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поздравил ветеранов и тружеников тыла, а также всех горожан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале градоначальника.

Мэр напомнил, что в годы войны десятки тысяч кемеровчан ушли на фронт и столько же встали на защиту Родины в тылу: работали на заводах, в шахтах, эвакогоспиталях.

- «Все для фронта, все для Победы!» - таким был главный лозунг тех дней. И люди совершали ежедневный подвиг. Наши деды и прадеды из поколения победителей навсегда останутся для нас примером. Примером мужества, силы духа, несгибаемой стойкости, - сказал Дмитрий Анисимов.

Он подчеркнул, что те суровые годы показывают нашему поколению еще один пример - как бы трудно ни было, надо думать о будущем. Мэр отметил, что в годы войны в городах не останавливалась жизнь: работали предприятия, строились дома, дети ходили в школу, в театрах шли спектакли.

- Уважаемые наши ветераны! Труженики тыла! Наши сегодняшние защитники Отечества! Низкий Вам поклон! Здоровья, долголетия и бодрости духа! Вы - наша гордость и наша сила. Спасибо вам! С Днем Великой Победы! – сказано в поздравлении.