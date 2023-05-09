В Кузбассе на сутки запретили продавать алкоголь

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 9 мая, в Кузбассе нельзя купить алкогольную продукцию в магазинах. Ограничения будут действовать согласно региональному законодательству

Продажа спиртного запрещена в связи с празднованием Дня Победы. Сегодня жители смогут приобрести алкоголь только в заведениях общепита.

Напомним, что помимо 9 Мая ограничения на продажу горячительных напитков действуют в Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения выпускных и последних звонков.