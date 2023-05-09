Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем Победы

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на сайте администрации регионального правительства.

Фото: пресс-служба АПК.

Глава региона отметил, что День Победы в Великой Отечественной войне – главный праздник России.

- Это священная дата, увековечившая подвиги героев, сражавшихся на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, - сказал он.

Сергей Цивилев напомнил, что более 330 тысяч кузбассовцев ушли на фронт, работать пришлось женщинам, старикам и детям. В 1941 году наш регион принял и запустил оборудование десятков эвакуированных заводов и фабрик. В годы войны Кузбасс поставлял оружие, уголь, металл, продовольствие. Подвиги всех людей, ковавших Победу в тылу, увековечены в стелах «Город трудовой доблести» - они установлены в Кемерове и Новокузнецке.

В память о подвигах наших земляков на фронте в Кемерове воздвигнут мемориал Воину-Освободителю, центром которого является монумент – точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке. Прообразом стал кузбассовец Николай Масалов, спасший из-под обстрела немецкую девочку. В Кузбассе учреждена медаль Николая Масалова, которая вручается за доблестное служение Отечеству и самоотверженный труд. Одними из первых получателей этой медали стали ветераны Великой Отечественной войны и блокадники Ленинграда.

- Дорогую цену заплатили наши деды и прадеды за освобождение человечества от фашизма. Наша обязанность – помнить об этом, не дать фальсификаторам исказить факты и лишить исторической памяти наше общество. Это особенно важно сейчас, когда настало время снова объединиться для защиты государства от неонацистской угрозы, когда наши военнослужащие выполняют свой долг в зоне СВО, защищая Родину, - сказано в поздравлении.

Сергей Цивилев пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, военнослужащим - скорейшей победы и возвращения домой, а всем кузбассовцам - мира и добра.