В Кемерове прошел торжественный марш, посвященный Дню Победы

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове прошел парад, посвященный 78-летию Великой Победы. Фотографии с площади Советов, где состоялся торжественный марш, опубликовала пресс-служба городской администрации.

Открыл движение парадных расчетов и техники легендарный танк Т-34. Боевая машина Великой Отечественной войны проехала по центральным улицам города с копией Знамени Победы.

Фото: администрация г. Кемерово.

Также в параде приняли участие автомобили УАЗ-469, бронеавтомобиль «Выстрел», гаубицы, легендарные «Катюши», военные легковые машины и другие.

Торжественным маршем по площади проследовали и пешие расчеты, состоящие, в том числе, из сотрудников ГУФСИН, Управления Федеральной службы судебных приставов, МЧС, учащихся и губернаторских кадетских школ, студентов, юнармейцей.