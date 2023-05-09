Губернатор Кузбасса поздравил с Днем Победы 96-летнего фронтовика

Фото: телеграм-канал Цивилев.Live

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с Днем Победы 96-летнего фронтовика Григория Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Фото: телеграм-канал Цивилев.Live

Сегодня участники Великой Отечественной войны принимают личные парады Победы. Одного из ветеранов - 96-летнего кемеровчанина Григория Кузнецова – поздравил глава Кузбасса. Григорий Иванович был призван в ряды Советской Армии в 1944 году. Он прошел Забайкальский фронт, участвовал в советско-японской войне, после войны прослужил до 1951 года в роте связи. Награжден орденами Славы 3 степени, Отечественной войны 2 степени, медалями «За Победу над Японией», «За особый вклад в развитие Кузбасса» и другими.

Сергей Цивилев поблагодарил Григория Кузнецова за вклад в Победу, мужество и героизм, пожелал ветерану крепкого здоровья.