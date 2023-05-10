В Кузбассе мужчина получил 1,5 года колонии за кражу денег из кассы магазина

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

32-летний кузбассовец получил полтора года колонии за грабеж, совершенный в одном из магазинов. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. 32-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где провел более семи лет за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, поссорился со своей девушкой. Он хотел заставить возлюбленную переживать за него и для этого пошел в магазин, чтобы напугать продавца. С собой кузбассовец взял кухонный нож, который, как утверждает сам, применять не собирался. В торговой точке мужчина забрал из кассы около 15 тысяч рублей, после чего выбросил нож и скрылся на такси. Однако далеко кузбассовцу уехать не далось – полицейские задержали его прямо в машине.

На мужчину завели уголовное дело по статье о разбое, но позже суд переквалифицировал действия мариинца на менее тяжкий состав преступления – грабеж.

Суд назначил кузбассовцу 1,5 года колонии строгого режима. Также его обязали выплатить продавцу магазина 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Обвиняемый и его адвокат, не согласившись с приговором, обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но Кемеровский областной суд оставил приговор без изменения.