В Кузбассе зацвела черемуха. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Жители Новокузнецка заметили, что в городе зацвела черемуха. Пока это отдельные деревья, на которых только-только начали распускаться белые душистые цветы.

Скорее всего, это так называемые ранние хронотипы – особи, которые при благоприятных условиях зацветают раньше других, но и цветут всего неделю, а не две, как прочие.

Впрочем, по словам тех же биологов, любые растения цветут, когда накопят нужное количество тепла, а последние дни в Кузбассе стояла жаркая погода — почти +30 градусов.

Примета же, что черемуха распускается к холоду, связана с тем, что во время ее цветения часто случаются сезонные арктические вторжения, да и в целом в мае, как отмечают синоптики Кемеровского гидрометцентра, происходит перестройка атмосферных процессов на летний режим, что и приводит к тому, что погода зачастую неустойчивая, с резкими понижениями температур, выпадением снега, который быстро тает на уже прогретой почве.

По народным приметам, цветение черемухи и майские холода неразрывно связаны из года в год. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ