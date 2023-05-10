Водители кемеровских автобусов остановились, чтобы пассажиры полюбовались победным салютом

Победный салют в Кемерове увидели десятки тысяч человек

Вчера, 9 мая, в 22.00 в честь Дня Победы в Кемерове дали праздничный салют. Водители кемеровского общественного транспорта сознательно останавливались на Искитимском и Красноармейском мостах, чтобы пассажиры смогли полюбоваться красочным зрелищем, которое дали с моста Университетского.

Когда первые фейерверки полетели в небо, пассажиры автобуса №91 даже захлопали. Потом вторые россыпи огней, третьи, четвертые, а автобус все стоит на месте. Светофор зеленый, сзади никто не сигналит. И только тогда стало понятно, что водители общественного транспорта решили поймать счастливый момент для своих пассажиров, а заодно сами полюбоваться салютом, как и простые автолюбители.

- На улице дождь льет, люди мерзнут, а мы в тепле здесь с комфортом смотрим. Спасибо водителю за то, что предоставил такую возможность. Кажется сто лет салют не видела, и не увидела бы еще столько же, ведь живу в спальном районе города, - делится своими эмоциями с «КП»-Кемерово» жительница областного центра Наталья Беспалова.

Праздничный салют в честь Дня Победы, который длился семь минут, увидели десятки тысяч кемеровчан и гостей города.