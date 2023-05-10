В Кемерове временно отключат несколько светофоров

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 10 мая, в Кемерове на несколько часов отключат светофоры на улице Нахимова и проспекте Кузнецком. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 10.00 до 12.00 не будет работать светофор на улице Нахимова, 177, а с 13.00 до 16.00 - на перекрестке проспект Кузнецкий - улица 2-я Камышинская. Перебои связаны с отключением электричества на время ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.