Сергей Кузнецов: за последние двое суток вода в реках прибыла более чем на два метра

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

За последние двое суток вода в Томи и Кондоме прибыла более чем на два метра. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Он объяснил, что из-за жаркой погоды в горах юга Кузбасса началось активное таяние снега.

- Службы оперативного реагирования города вновь фиксирует повышение уровня воды в Новокузнецке, Мысках и Калтане. За последние двое суток вода прибыла более чем на два метра, - написал мэр Новокузнецка.

Так, по данным на 8.00, уровень воды на реке Томь в Новокузнецке составляет 5 м 50 (5 мая было 3 м 35), в районе Абашево - 5 м 85, на реке Кондома в Осинниках - 2 м 20, в районе Кузедеево - 3 м 60, у Калтана - 3 м 40, в Мысках - 5 м 01.

Сергей Кузнецов отметил, что сегодня уровень рек на территории города сохранится стабильно высоким. Роста не будет при условии отсутствия осадков.